Moment der Kaufbereitschaft nicht verpassen

Dieser Gefahr können Verkäufer entgehen, indem sie in Verkaufsgesprächen auf die Körpersprache, Stimme und Stimmung des Kunden achten. Nicht zu Beginn des Gesprächs, sondern auch am Ende, wenn der Kaufabschluss naht. Wenn Verkäufer den Moment verpassen, in dem der Kunde seine Kaufbereitschaft signalisiert, droht im schlimmsten Fall der Abbruch des Gesprächs und der Kunde kauft nicht.