Nur wichtige Wege auf dem Betriebsgelände räumen

Beim Schneeräumen gilt der sogenannte Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. Demnach müssen Arbeitgeber keinen unverhältnismäßig großen Aufwand betreiben, sondern lediglich die wichtigen Wege auf dem Betriebsgelände zu den üblichen Betriebszeiten räumen.



Schwieriger wird es, wenn Arbeitnehmer außerhalb der Kernarbeitszeiten ihre Arbeit beginnen oder beenden. In diesem Fall können sie nicht darauf vertrauen, dass alle benötigten Wege trittfest sind. Sie können – rechtlich gesprochen – also nicht verlangen, dass der Arbeitgeber gegen jede denkbare, noch so entfernt liegende Möglichkeit einer Gefährdung eine Vorkehrung trifft. (BGH, 12.02.1963 - VI ZR 145/62).