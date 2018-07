Sich in eine positive Stimmung versetzen

Verkaufen kann stressig sein, gerade wenn ein Kundentermin den nächsten jagt. Wenn der Arbeitstag eng getaktet ist, bereiten sich Verkäufer oft nur wenig oder gar nicht auf den Kunden vor. Möglicherweise sind sie auch demotiviert ob der vielen Kundentermine. Dies bleibt dem Kunden beim Besuch aber nicht verborgen und er geht emotional auf Distanz. Wenn er den Verkäufer aber nicht sympathisch findet, wird er eher nicht bei ihm kaufen.

Versetzen Sie sich deshalb vor jedem Kundentermin in eine positive Stimmung. Bevor Sie mit dem Kunden sprechen, denken Sie zum Beispiel an ein schönes Erlebnis, wie etwa den letzten Urlaub oder auch an den letzten erfolgreichen Kundentermin. Denken an Positives verändert die Stimmung und somit auch Ihre Ausstrahlung.