Motivation des Kunden bleibt unbekannt

Sie wissen nicht, warum der Kunde ein Produkt kaufen will? Manche Verkäufer meinen, es sei nicht wichtig zu wissen, warum der Kunde das Produkt haben will – Hauptsache, der Kunde kauft. Wiegen Sie sich nicht zu sehr in Sicherheit. Allzu oft kauft der Kunde auch nicht. Sei es, weil ein Konkurrent ein besseres Angebot macht oder der oder die Vorgesetzte die Bestellung doch nicht freigeben will. Nur wenn Sie wissen, was dem Kunden besonders wichtig ist, können Sie Ihr Angebot so erstellen, dass es den Interessen des Kunden optimal entspricht.