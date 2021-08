Welche Kennzahlen zeigen den Erfolg der Akquisition über LinkedIn?

Da sich die Kosten beim Einsatz von LinkedIn auf eigene Personalkosten reduzieren, gibt es nur zwei relevante Kennzahlen, die den Erfolg von Social-Selling mit LinkedIn zeigen: die Vernetzungs-Quote und die Response-Quote.

Die Vernetzungs-Quote ist die Anzahl derjenigen, die eine Vernetzungsanfrage annehmen. Die Response-Quote beschreibt die Zahl derer, die auf das vertriebliches Follow-up antworten. Bei der Vernetzung sind Quoten von 30 bis zu 70 Prozent möglich. Das bedeutet, dass es man sein persönliches Netzwerk innerhalb weniger Wochen um ein Vielfaches erweitern kann.

Wer am Tag zehn Follow-up-Nachrichten an bestehende Kontakte verschickt, sollte mindestens zwei bis drei Antworten bekommen, also zwei bis drei Mitglieder, die an dem Angebot interessiert sind. Rechnet man das auf den Monat hoch, sind das im B2B-Geschäft Traumquoten, die mit keiner anderen Maßnahme so schnell erreicht werden. Wer einmal vernetzt ist, hat zudem viele weitere Vorteile, auch wenn der Kunde zunächst keinen Bedarf hat.