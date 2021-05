4. Den Blick nach vorne richten

Um einen Vertrieb aktiv zu steuern, müssen Sie den Blick in die Zukunft richten. Denn bei der strategischen Vertriebssteuerung ist die Strategie fest an die Ziele des Unternehmens geknüpft. So fällt die Beurteilung von Kennzahlen und Optimierungspotenzialen leichter und Vertriebsteams haben Orientierung für die tägliche Arbeit. Dennoch bleibt genug Spielraum, um die Vertriebsaktivitäten auszugestalten und flexibel auf Änderungen zu reagieren. Führungskräfte haben so die Möglichkeit, das Verbesserungspotenzial in ihren Teams aufzudecken und für die Zukunft daran zu arbeiten.