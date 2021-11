3. Rufen Sie von einer Nummer an, die Ihre Kunden kennen.

Die Verwendung versteckter Nummern für ausgehende Anrufe ist keine gute Idee, da die meisten Kunden den Anruf sicher nicht entgegennehmen werden. Nur Anrufe von Nummern, die Ihren Kunden nahe stehen, werden als vertrauenswürdig eingestuft. Dies ist besonders wichtig, wenn Sie Verkäufe in nahe gelegenen Ländern wie Frankreich, Italien oder Österreich tätigen wollen. Natürlich ist es nicht rentabel, in jeder Stadt eine Filiale zu haben. Wenn Sie jedoch einen Vertreter in einer bestimmten Region oder einem bestimmten Land haben und mit diesem Markt arbeiten, ist es praktisch, eine virtuelle Nummer für diese Region zu verbinden, sie auf Ihre Website zu stellen und Ihre Kunden von dieser Nummer aus anzurufen. Dies erhöht die Glaubwürdigkeit bei Ihren Kunden in dieser Region (und kann sogar bei der Suchmaschinenoptimierung Ihrer Website helfen).