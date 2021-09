Verkaufstrick Soziale Bewährtheit

In neuen und ungewohnten Situationen verhalten wir uns gerne so, wie sich andere verhalten. Was die anderen tun, wird schon passen, denn es hat sich bewährt. Oft stimmt das auch. Allerdings kann dieses Prinzip der sozialen Bewährtheit leicht ausgenutzt werden. Barkeeper legen am Anfang des Abends Geldscheine in ihre Trinkgläser, um den Anschein zu erwecken, dass Gäste hier Scheine als Trinkgeld gegeben haben.

Im Vertrieb wird das Prinzip der sozialen Bewährtheit bei Testimonials oder bei persönlichen Empfehlungen ausgenutzt. In Testimonials werden Aussagen in den Vordergrund gestellt, die das eigene Produkt positiv bewerten. Wenn das Produkt andere toll finden, dann muss es auch für mich gut sein.