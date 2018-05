Leistungen im Einklang mit der Firmenstrategie

Doch welche zusätzlichen Leistungen sollten Sie tatsächlich anbieten? Wenn das Key Account Management eine strategische Dimension hat, sollten Ihnen die Key Accounts klar definierte konkrete Vorteile bringen. Was ist mit der strategischen Dimension gemeint? Ein strategisches Key Account Management ist aus der Firmenstrategie abgeleitet. Die Auswahl der Key Accounts erfolgt so, dass die Key Accounts dazu beitragen, die eigenen Unternehmensziele zu erreichen. Die Kriterien für die Auswahl der Key Accounts werden also so gewählt, dass die Key Accounts die Unternehmensstrategie unterstützen. Das ist die Basis für ein strategisches Key Account Management. Die verschiedenen Elemente eines strategischen Key Account Management finden Sie im Schema unten.