Tipp 3: Optimalen Versandzeitpunkt wählen

Überlegen Sie, wann Ihre Zielgruppe nicht nur Zeit hat, Ihre Nachricht zu lesen, sondern wann ein guter Zeitpunkt ist, um ein Angebot mit einem Kundennutzen zu erhalten. Schauen Sie sich dazu den Kunden-Lebenszyklus an: Bei welcher Gelegenheit können Sie Ihren Kunden mit einer SMS einen tatsächlichen Nutzen bieten? Für ein Restaurant ist es beispielsweise sinnvoll, die Werbebotschaft kurz vor der üblichen Mittagszeit zu verschicken.

Ein Vorteil von SMS-Marketing ist seine Geschwindigkeit: Wenn Sie eine Textnachricht versenden, wird sie in der Regel sofort zugestellt und gelesen. Aus diesem Grund bieten sich SMS hervorragend an, um über Blitzverkäufe und zeitlich begrenzte Angebote zu informieren. Schicken Sie Ihren Kunden beispielsweise via SMS am Black Friday oder einen Tag vorher Informationen zu einem Angebot.

Neben dem sofortigen Versand können Sie den Versand zu einem ausgewählten Zeitpunkt planen. Zeitlich gesehen ist es ratsam, den Versand von SMS früh morgens oder spät abends zu vermeiden. In dieser Zeit möchten Empfänger meist ungestört bleiben. Hohe Antwortraten bei SMS-Kampagnen werden erfahrungsgemäß dann erzielt, wenn nach dem morgendlichen Berufsverkehr am frühen Vormittag SMS-Nachrichten versandt werden. Eine goldene Regel für den Versandzeitpunkt gibt es aber nicht. Entscheiden Sie vielmehr in Hinblick auf Kampagne und Zielgruppe. Ein vorangegangener Test der Kampagne ist ratsam.