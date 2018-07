Protokoll schreiben und fertigstellen

Wenn Sie gleichzeitig zuhören und schnell tippen können, erstellen Sie das Protokoll gleich am Notebook. Oder Sie schreiben bei der Besprechung von Hand mit und tippen das Protokoll im Anschluss ab.

Erstellen Sie die endgültige Version des Protokolls so bald wie möglich nach dem Meeting. Sie werden sich noch gut an den Verlauf des Meetings erinnern und sind nicht allein auf Ihre Aufzeichnungen angewiesen. Prüfen Sie die Rechtschreibung und die Schreibweise der Namen der Teilnehmer. Lassen Sie das Protokoll gegebenenfalls von einer anderen Person korrekturlesen. Ist die Freigabe des Protokolls erforderlich, wird es der zuständigen Person vorgelegt. Abschließend wird das Protokoll verteilt an die eingeladenen Teilnehmer oder deren erschienene Vertreter. Der Leiter des Meetings kann weitere Personen bestimmen, die das Protokoll erhalten sollen.