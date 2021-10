Tipp: Was außer dem Gehalt wichtig ist

Bieten Sie an: „Wir vergüten nicht nur in Geld, sondern zusätzlich in Teamgeist, Möglichkeiten zur Mitgestaltung, Weiterbildung, Gerechtigkeit, Wertschätzung und vielem mehr. In anderen Unternehmen finden Sie diese Möglichkeiten nicht. Sie müssen wissen, welche Faktoren gerade für Sie die richtige Grundlage sind, um glücklich in die Arbeitswelt einzusteigen und so richtig durchzustarten.“