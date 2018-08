Warum wollen Sie gerade in unserem Unternehmen arbeiten?

Schauen Sie sich im Vorfeld die Bewertungen des Unternehmens im Internet an. Antworten Sie zum Beispiel: „Ich habe festgestellt, dass Ihr Unternehmen als Arbeitgeber eine sehr hohe Reputation am Markt hat und sehr positiv über Sie gesprochen wird.“

Wie gut kennen Sie unsere Produkte? Wie gut kennen Sie unsere Dienstleistungen?

Nutzen Sie diese Frage, um mehr über das Unternehmen zu erfahren. Zeigen Sie sich neugierig: „Ich habe mir einen ersten Eindruck verschafft. Ich möchte Sie als zukünftigen Arbeitgeber aber bitten, mir noch mehr Informationen zur Verfügung zu stellen.“

Weshalb wollen Sie Ihre jetzige Tätigkeit aufgeben?

Sprechen Sie positiv über Ihr jetziges Unternehmen. Behalten Sie es für sich, wenn Sie mit Ihrer oder Ihrem Vorgesetzten unzufrieden sind.

Was reizt Sie an der neuen Aufgabe?

Sprechen Sie hier nicht das Gehalt an. Antworten Sie beispielsweise: „Ich bin der Meinung, dass ich in dieser Position mehr erreichen kann. Außerdem kann ich meine Fähigkeiten optimal in diese Aufgabe einbringen.“

Wie stellen Sie sich Ihre Tätigkeit bei uns vor?

Spielen Sie den Ball zurück und antworten Sie: „Das ist genau der Grund, warum ich heute hier bin – und das möchte ich von Ihnen gerne näher beantwortet haben.“

Was zeichnet Sie für die Position besonders aus?

Bereiten Sie Ihre Erfolgsstory vor und sagen Sie selbstbewusst: „Meine berufliche Success Story aus den vorangegangenen Jahren zeichnet mich besonders für die Position aus.“

Auf welche Ihrer beruflichen Leistungen und Erfolge sind Sie besonders stolz?

Beschreiben Sie, was Sie erreicht haben. Sagen Sie zum Beispiel: „Ich habe das Unternehmen XY als Neukunden gewonnen und den Account über die letzten Jahre sukzessive aufgebaut.“

Sie sind sehr erfolgreich. Beschreiben Sie uns doch einmal eine Ihrer schwierigsten Situationen in Ihrem bisherigen Berufsleben. Wie sind Sie damit umgegangen?

Vertuschen Sie keine Niederlagen. Zeigen Sie, wie Sie erfolgreich daraus hervorgegangen sind. Sagen Sie zum Beispiel: „Aus beruflichen Gründen musste ich einen Rückschritt hinnehmen. Ich habe aber nicht aufgegeben und mir meine Position wieder zurückerarbeitet.“