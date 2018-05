Lücke: Krankheit

Auch wenn Sie nach einer Krankheit wieder vollständig genesen sind, ängstliche Arbeitgeber überzeugt das oft nicht. „Ich hatte Krebs (war in der Entzugs- oder Burnout-Klinik), bin aber jetzt wieder voll hergestellt!“. Stimmt, ist ehrlich, aber überzeugt leider nicht in einer misstrauischen Welt. Wer besonders rhetorisch begabt ist, wird vom Thema ablenken können und auf eigene Fähigkeiten „umlenken“. Aber auch das kann den Verdacht eines erfahrenen Interviewers wecken. Wer merkt, dass es eng wird, sollte auf jeden Fall in die Offensive gehen: “Ja, ich war krank, hatte einen Burnout…“. Immer in der Vergangenheitsform. Und Fortsetzung im Präsens und der Zukunft: „Aber jetzt bin ich vollends wieder hergestellt und werde in Zukunft alles tun, um gesund zu bleiben.“.

Am offensten können noch gesellschaftlich akzeptierte Erkrankungen kommuniziert werden: „Bin beim Triathlon vom Rad gestürzt und lag acht Monate in einer Spezialklinik – mit Triathlon bin ich seither durch! Ich mache jetzt lieber Krafttraining.“ Bei weniger „populären“ Erkrankungen geht auch: „Ich hatte in der Zeit eine gesundheitliche Thematik – das ist aber schon lange erledigt, bin wieder vollkommen hergestellt.“ Fragt der Recruiter nach, können Sie ausweichen: „Da möchte ich jetzt nicht ins Detail gehen.“ Wohlgemerkt: Wir diskutieren hier nicht die gesetzlichen Regelungen der wahrheitsgemäßen Kommunikation in Bewerbungssituationen. Wir sprechen darüber, was geht und was wirkt, solange kein Jurist dabei ist – also über die normale Bewerbungssituation.