Wenn Arbeitgeber im Vorstellungsgespräch Bewerber nach Krankheiten beziehungsweise ihrem Gesundheitszustand fragen, greifen sie damit, rechtlich gesehen, in deren geschützte Individualsphäre ein. Deshalb gilt: Arbeitgeber müssen ein berechtigtes und schutzwürdiges Interesse für derartige Fragen vorweisen können. Ihr Interesse an Informationen über den Gesundheitszustand von Bewerberinnen und Bewerbern muss stärker sein als deren Interesse am Schutz ihres Persönlichkeitsrechts.

Fragen zu bestehenden Krankheiten beziehungsweise zum Gesundheitszustand sind nur zulässig, wenn ein enger Zusammenhang mit dem anstehenden Arbeitsverhältnis besteht. Das heißt: Die gewünschten Informationen müssen für den angestrebten Arbeitsplatz von Bedeutung sein.