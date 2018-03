Blickkontakt suchen

Halten Sie so lange Blickkontakt, bis Sie wirklich Kontakt spüren, jedoch nicht aufdringlich lange: Mindestens zwei, maximal sieben Sekunden sind optimal. Sehen Sie alle Teilnehmer an, vergessen Sie insbesondere nicht diejenigen, die im hinteren Bereich des Raums sitzen, damit sich niemand benachteiligt fühlt. Bei großen Gruppen reicht es, eine Person in den hinteren Reihen anzusehen. So fühlen sich mehrere eingebunden.