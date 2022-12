Klimaneutral durchs Weihnachtsgeschäft

Mit der Warenpost reagiert DHL nicht nur auf den boomenden Onlinehandel und den gestiegenen Versand kleiner Waren, sondern auch auf den Wunsch von Online-Shops und Endkunden nach mehr Nachhaltigkeit. Mit insgesamt rund 38.000 elektrischen Auslieferfahrzeugen, E-Trikes und E-Bikes stellt der Bonner Versanddienstleister Warenpostsendungen bereits heute in etwa zwei von drei Zustellbezirken CO 2 -frei zu. Unternehmen, die auf DHL setzen, sparen deshalb pro Paket im Schnitt etwa 30 Prozent CO 2 -Emissionen im Vergleich zu anderen Paketdienstleistern in Deutschland.

Auf diese Weise unterstützt DHL ihre Kunden dabei, Ressourcen zu schonen und das über die gesamte Lieferkette hinweg. Mit dem Service GoGreen können DHL Geschäftskunden jede Sendung klimaneutral verschicken und das auch an ihre Kundinnen und Kunden kommunizieren. Denn durch die Buchung dieser Serviceleistung werden die transportbedingten CO 2 -Emissionen der kundenindividuellen Sendungsmengen kompensiert. Besonders im hochfrequentierten Weihnachtsgeschäft ist GoGreen daher ein Service, dem viele Unternehmen auf Wunsch ihrer Kunden nachkommen.

Weitere Informationen zur Warenpost:

dhl.de/warenpost