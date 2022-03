Was ist das Impostor-Syndrom?

Welche Folgen das Impostor-Syndrom haben kann

Auf Menschen mit Impostor-Syndrom lastet ein hoher Druck, der zwar zu überdurchschnittlichen Leistungen führt, aber auch Energie raubt. Der dauerhaft hohe Stresspegel kann sich negativ auf die psychische und physische Gesundheit auswirken.

Psychosomatische Symptome

Betroffene Mitarbeiter leisten während ihrer Anwesenheit viel, sind aber häufiger krankheitsbedingt abwesend. Psychosomatische Symptome wie Magenbeschwerden, Kopfschmerzen und Verspannungen ignoriert man nicht dauerhaft. Die Symptome kehren wieder und dauern an – vor allem, wenn sich am Verhalten und an der inneren Einstellung nichts ändert.

Kündigung durch Betroffene

Gibt es in Ihrem Team oder im Unternehmen einen Mitarbeiter mit Impostor-Syndrom, freuen Sie sich nur kurzfristig über die sehr guten Leistungen, das Engagement und die auffallend hohe Motivation. Auf lange Sicht zahlen sowohl Mitarbeiter als auch Unternehmen einen Preis.

Denn bei den Betroffenen kommt es zu häufigen Fehlzeiten. Im Team kann eine schlechte Stimmung entstehen und im schlimmsten Fall kündigt der betroffene Mitarbeiter. Menschen mit Hochstapler-Syndrom glauben nämlich häufig, sie seien Herausforderungen nicht mehr länger gewachsen.

Wegen der Angst, sich und andere zu enttäuschen, kündigen sie die aktuelle Stelle. Aus Sicht der Führungskraft und des Teams ist dieser Schritt weder vorhersehbar noch nachvollziehbar.