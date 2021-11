Persönlich werden

In ihrer Weihnachtsansprache müssen Vorgesetzte über Dinge sprechen, die sie erlebt haben und die ihnen am Herzen liegen. Beispiel: Ein Verkäufer reagierte im Kundengespräch gerade dann besonnen und ruhig, als es im Hintergrund stressig zuging. Das Lob kommt gut an, wenn es in eine Ich-Botschaft verpackt wird.

Beispiel: „Ich sehe, Sie haben dieses Jahr alle mit viel persönlichem Einsatz gearbeitet.“ Oder: „Ich erlebe, dass die Firma bei den Kunden gut ankommt.“ Oder: „Meine Erfahrung zeigt, dass ...“ Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wollen ihre Vorgesetzten als Menschen erleben. Fehl am Platz sind deshalb PowerPoint-Präsentationen! Das einzig erlaubte Mittel bei der Weihnachtsrede ist die Sprache – am besten frei und nicht abgelesen.