Bezahlt ein Arbeitgeber mehrere Jahre lang Weihnachtsgeld an einen Arbeitnehmer, kann daraus der Anspruch auf dauerhafte Zahlung entstehen. Mit einem Freiwilligkeitsvorbehalt kann die Bindung für die Zukunft ausgeschlossen werden. Dabei kommt es aber auf die Formulierung an. Ist im Arbeitsvertrag keine Regelung zur Zahlung von Weihnachtsgeld oder anderen Sonderzahlungen vereinbart, kann der Freiwilligkeitsvorbehalt in einem Anschreiben an die Arbeitnehmer ausgedrückt werden. Ein Muster des Anschreibens zum Freiwilligkeitsvorbehalt finden Sie am Ende des Beitrags.