Diskriminierende Situation beschreiben

Machen Sie sich zunächst klar, in welchen Situationen Sie sich diskriminiert fühlen. Sind es „Dickenwitze“, die im Vorbeigehen ausgesprochen werden? Oder geschieht die Diskriminierung durch Vorgesetzte? Haben Sie das Gefühl, Sie werden nachteilig behandelt? Wurden Sie beispielsweise bei Gehaltserhöhungen übergangen oder werden Ihnen bei gleicher Qualifikation nur die langweiligen Projekte übertragen – Ihren Kollegen jedoch die spannenden Aufgaben? Gehen Sie in sich und listen Sie alle Situationen auf, in denen Sie sich im Job nachteilig behandelt fühlen.