Bundesanzeiger/European Business Register

Spezialisierte Tools wie der Bundesanzeiger ermöglichen es, auf Geschäftsberichte von Wettbewerbern in Deutschland und Europa komfortabel zuzugreifen. So kann bei größeren Wettbewerbern zum Beispiel Einblick in die Umsatzentwicklung, die Profitabilität, die Anzahl der Mitarbeiter sowie strategische Planungen für die nächsten Jahre gewonnen werden. Der Bundesanzeiger stellt dabei die Geschäftsberichte von GmbHs, AGs und GmbH & Co. KGs in Deutschland kostenfrei zur Verfügung.



Das European Business Register ermöglicht den Zugriff auf Geschäftsberichte in rund zehn europäischen Ländern gegen eine überschaubare Gebühr von zirka fünf bis zehn Euro je Abschluss.