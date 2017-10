Umgang mit der Erklärung des Widerrufs

Verbraucher sind ziemlich frei darin, wie sie widerrufen. Selbst bei unwirksamen Widerrufen kann es sich jedoch lohnen, den Widerruf zu akzeptieren. Das sorgt bei Stammkunden für Zufriedenheit und verbessert auch die Bindung von Neukunden.



Bei einer verspäteten Widerrufserklärung oder kommentarlosen Rücksendung ohne Widerruf im Paket ergibt sich für Online-Händler noch eine taktische Frage: Wenn sie die verspätete Widerrufserklärung oder kommentarlose Zurücksendung der Ware als wirksamen Widerruf anerkennen, müssen sie dem Verbraucher den Kaufpreis und gegebenenfalls die Hinsendekosten erstatten.

Wenn Online-Händler den verspäteten oder gar nicht erfolgten Widerruf jedoch nicht akzeptieren, behält der Verbraucher weiterhin seinen Anspruch auf die Ware. Online-Händler müssen sich dann mit ihm in Verbindung setzen, um die erneute Zusendung und die Versandkosten – in der Regel zu Lasten des Verbrauchers – absprechen. Das gilt nur dann nicht, wenn der Verbraucher aktiv auf seinen Anspruch verzichtet und die Ware weiterhin nicht mehr will.

Lehnen Online-Händler den Widerruf oder die kommentarlose Rücksendung ab, resultieren daraus in jedem Fall Aufwand sowie sehr wahrscheinlich ein verärgerter Kunde. Es kann also in Einzelfällen teurer sein, einen verspäteten Widerruf oder eine kommentarlose Rücksendung abzulehnen.