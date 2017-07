Wie Preisspieler Unternehmen vernichten 

Lasst uns die Preise senken!

Stellen Sie sich vor, Sie würden auf der Straße ein Umfrage machen: „Grüße Sie! Ich habe hier in der Nähe einen Frisiersalon. Ehrlich gesagt geht das Geschäft gerade nicht so berauschend. Haben Sie vielleicht eine Idee, wie ich das ändern könnte?“ Was, glauben Sie, würden Ihnen die meisten raten?

Ich denke, es würden vor allem zwei Ratschläge genannt. Erstens: „Da sind Sie wahrscheinlich zu teuer. Senken Sie Ihre Preise oder machen Sie eine Preisaktion!“ Und der zweiteTipp: „Machen Sie mehr Werbung!“

Genau das ist es, was Preisspieler machen – in dieser Kombination. Viele Unternehmer agieren wie unsere Passanten auf der Straße. Sie handeln frei nach der Devise: Uns geht es schlecht, also lasst uns eine Preisaktion machen.“ Sehr spannend, dass sofort an den Preis gedacht wird und kaum darüber hinaus.