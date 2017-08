Wir brauchen keine neue Wirtschaftsethik

Der Ruf nach einer neuen Ethik wird lauter. Brauchen wir die wirklich? Meine Antwort lautet nein. Wir verfügen über einen verbindlichen Kodex menschlichen Handelns, der sich aus vielen Zuflüssen, vor allem der Religion, den Sitten und den Gesetzen speist. Es mangelt uns an der Moral. Wirtschaft und Ethik sind keine Gegensätze, sondern die notwendige dialektische Einheit, um als Unternehmen langfristig erfolgreich zu wirken. Das bedeutet aber nicht, Wirtschaftsethik nur als neues Marketinginstrument zu nutzen, dessen einziger Zweck darin besteht, die Position eines Unternehmens im Sinne von „ethic pays“ (Ethik lohnt sich) auf dem Markt zu stützen.

Die White-Colour-Kriminellen in den Vorstandsetagen von Dax-Konzernen sind gut beraten, den Kategorischen Imperativ des Philosophen Immanuel Kant zu beherzigen: „Handle so, dass die Maxime deines Willens jederzeit als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könnte (...) Handle so, dass du die Menschheit, sowohl in deiner Person als auch in der Person eines jeden anderen, jederzeit zugleich als Zweck, niemals nur als Mittel brauchst.“ Umgangssprachlich ausgedrückt heißt das: „Was du nicht willst, was man dir tut, das füge auch keinem anderen zu.“