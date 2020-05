Tipp 4: Viele Führungskräfte und Mitarbeiter beteiligen

Damit der Ethik-Kodex an Verbindlichkeit gewinnt und sich die Beteiligten mit ihm identifizieren, sollten möglichst viele Führungskräfte und Mitarbeiter an der Ausarbeitung beteiligt werden. Immerhin sind es vor allem die Mitarbeiter, die im operativen Geschäft und in der Interaktion mit den Kunden die ethischen Leitlinien mit Leben füllen.

Überlegen Sie dazu: Ist es ratsam, eine „Ethik-Task-Force“ zu bilden, die aus Führungskräften und Mitarbeitern aus möglichst allen Unternehmensbereichen besteht?