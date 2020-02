2. Wi-Fi-Passwörter nicht wiederverwenden

Einer der größten Mängel des aktuellen Wi-Fi-Standards WPA2 liegt darin, dass schwache Passwörter es Angreifern sehr leicht machen, in das Netzwerk einzudringen. Alles, was sie dazu tun müssen, ist einen Handshake von einem Gerät, das sich mit dem Wi-Fi verbindet, zu erfassen, in ein Tool wie Hashcat zu laden und die Software ihre Arbeit machen zu lassen. Je stärker das Passwort ist, desto schwieriger ist es dabei für die Angreifer. Wobei „stark“ in diesem Zusammenhang zwei Aspekte hat: Zum einen müssen sie schwer zu erraten sein, zum anderen müssen sie einzigartig sein.

Verwendet man dieselben oder sehr ähnliche Passwörter für andere Konten, kann eines dieser Passwörter irgendwann in einer Liste von gestohlenen Passwörtern auftauchen. Und da Angreifer wissen, dass Nutzer gerne ihr bevorzugtes „starkes“ Passwort in mehreren Accounts verwenden, werden sie diese im Rahmen von Brute-Force-Attacken genauso benutzen wie die üblichen schwachen Passwörter. Insofern kommt es nicht auf die Länge, die Verwendung von Sonderzeichen und ähnlichem an, sondern vor allem darauf, Passwörter (inklusive Variationen) nicht wiederzuverwenden – nirgends!