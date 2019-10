Fazit

Beide Praxisbeispiele zeigen, dass der Working-Out-Loud-Ansatz durchaus funktionieren kann und auch funktioniert – wenn man ihn nicht mit unrealistischen Erwartungen überfrachtet. Dass sich bei beiden Beispielen der gewünschte Erfolg nicht einstellte, lag an den ungelösten Problemen in der Formalstruktur, den unterschiedlichen Perspektiven der Bereiche und an fehlenden Entscheidungen für formale Veränderung. Dies aufzudecken kann WOL aber nicht leisten. Trotzdem wurden in beiden Fällen durch das Üben von bereichsübergreifender informaler Zusammenarbeit positive Impulse gesetzt.

Gerade das zweite Beispiel zeigt aber, dass der Ansatz durchaus mit einer starren Unternehmenskultur und -struktur kollidieren kann und dabei die guten Intentionen einzelner Akteure zerrieben werden, was letztlich den Tod des Vorhabens bedeutet. Soll sich ein dauerhafter Erfolg einstellen, so müssen immer auch die Formalstrukturen angepasst werden. Ansonsten verpuffen die positiven Ergebnisse in kürzester Zeit. Dies erfordert Führungsarbeit im Management.