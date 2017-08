Zeitfresser: Verwicklung in ein Gespräch im Vorbeigehen

Lassen Sie sich von Kollegen nicht in endlose Gespräche verwickeln. Wenn Sie auf dem Flur angesprochen werden, dann bleiben Sie stehen. So kann der Kollege Sie nicht in Ihr Büro begleiten und sich dort „einnisten“. Auf die Frage „Hast du kurz Zeit?“ antworten Sie: „Wann genau?“ Dann sagen Sie dem Kollegen, dass Sie in sein Büro kommen werden, um mit ihm zu sprechen. So können Sie später selbst bestimmen, wann dieBesprechung für Sie zu Ende ist.