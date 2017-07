Geben Sie jedem Tag ein persönliches Ziel!

Schreiben Sie in Ihre Tagespläne nicht nur, welche Termine Sie wann wahrnehmen müssen, sondern auch, was Sie selbst an diesem Tag erledigen wollen, um eines Ihrer Ziele zu erreichen. So werden Sie nicht mehr von außen bestimmt, sondern entscheiden selbst, was für Sie wichtig und notwendig ist. Gerade dies ist der große Unterschied zwischen Terminplanung und Zeitmanagement.