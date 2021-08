Emotionen nutzen

Um Ziele zu erreichen, braucht es eine Beteiligung unserer Emotionen. Was glauben Sie: Werden unsere Handlungsimpulse mehr von der Ratio oder eher von Emotionen gesteuert? Sind es vor allem bewusste Entscheidungen oder stecken vielmehr unbewusste Prozesse dahinter?

Aus der Gehirnforschung ist bekannt, dass Ratio und bewusstes Nachdenken mit Emotionen und Unterbewusstsein in Wechselwirkung zueinander stehen. Die Emotionen spielen aber immer eine große Rolle, wenn es darum geht, aktiv zu werden. Es ist ein ganz individueller Mix an Einflüssen, der uns beim Erreichen unserer Ziele entscheiden und handeln lässt.

In unserem Gehirn findet ein ständiges Wechselspiel zwischen Verhaltenssteuerung und emotionaler Bewertung statt. Das limbische System reguliert und überprüft laufend, welche Verhaltensweisen und Sinneswahrnehmungen positiv oder negativ sind. Es prüft, was künftig wiederholt und was vermieden werden soll.

Wenn Sie an Ihr Ziel denken, nehmen Sie Ihre Emotionen wahr. Welche Gefühle entstehen? Akzeptieren Sie diese – so wie sie sind. Denn das Wahrnehmen und Zulassen der Gefühle ist wichtig, um Handlungsimpulse zu erkennen. Grundsätzlich ist jedes Gefühl in Ordnung, so wie es ist, auch wenn Sie es als positiv oder negativ bewerten. Spüren Sie Freude, Glück oder Neugierde beim Verfolgen Ihrer Ziele? Dann nutzen Sie das, um Ihre Umsetzungsenergie zu stärken. Mischen sich auch ängstliche Gefühle darunter, können dies Hinweise auf Hindernisse sein.

Hier ist eine Emotionsdifferenzierung hilfreich. Das geht so: