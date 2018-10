P: Positiv

Formulieren Sie Ihr Ziel in ein bis zwei Sätzen. Beschreiben Sie es in einer positiven Sprache – als ob Sie es schon erreicht hätten. Verwenden Sie keine Verneinungen. Sätze, die „nicht“ oder „keine“ enthalten, verändern Sie in eine positive Sprache. Modalverben (z. B. wollen, können, müssen, sollen) gehören ebenso wenig in eine Zielformulierung wie Vergleiche („mehr X“, „weniger Y“). Entwickeln Sie eine konkrete Vorstellung von dem, was Sie erreichen möchten. Falls Sie bei den negativen Formulierungen hängen bleiben, verwenden Sie folgende Fragen: „Wenn ich das nicht will, was will ich dann?“ oder ganz einfach „Sondern was?“