Der Mitarbeiter muss das Ziel zu seinem Ziel machen

Ein Ziel entfaltet seine steuernde Wirkung, wenn der Mitarbeiter sich das Ziel entweder selbst gesetzt hat oder für sich als wichtig akzeptiert. Oft geben Vorgesetzte jedoch das Ziel vor und erachten schon ein Kopfnicken des Mitarbeiters oder das Ausbleiben von Kritik als Zustimmung von ihm. Dann ist jedoch Zweifel angebracht, ob er sich schon an die Zielvorgabe gebunden fühlt. Häufig lassen sich Führungskräfte in Zielvereinbarungsgesprächen auch mit Phrasen abspeisen wie „Ich mache das künftig besser.“ Oder: „Ich gehe aktiver auf Kunden zu.“ Der Mitarbeiter erklärt also eine Absicht. Mehr nicht!

Der Mitarbeiter muss das Ziel selbst erreichen wollen, damit sich eine leistungssteigernde Wirkung einstellt. Der Mitarbeiter wird dann

so planen und handeln, dass das Ziel mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit erreicht wird,

Entscheidungen über den Ressourceneinsatz mit Blick auf die Zielerreichung treffen und

die Anstrengung erhöhen, wenn dies erforderlich ist.

Damit Mitarbeiter das Ziel zu ihrem eigenen machen können, brauchen sie eine konkrete Vorstellung vom angestrebten Ergebnis. Führungskräfte sollten also dafür sorgen, dass ihre Mitarbeiter den Zielzustand – also das angestrebte Ergebnis – bildhaft vor Augen haben.