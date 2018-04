Wie lassen sich Abgrenzungen zwischen Teams und Abteilungen überwinden? Wie lassen sich die Rahmenbedingungen der täglichen Arbeit ändern, damit die Kommunikation und die Zusammenarbeit von Teams und Abteilungen verbessert wird? Chris Ernst und Donna Chrobot-Mason vom Center for Creative Leadership (Greensbori, North Carolina) und der University of Cincinnati haben dafür Tausende Manager befragt, um die wichtigen Barrieren zu identifizieren und mögliche Lösungen für deren Überwindung zu entwickeln. Ihre Erkenntnis: In der modernen Welt kommt es besonders auf die Führungskräfte an, die in der Lage sein müssen, diese Barrieren zu überwinden, Brücken zu schlagen und scheinbar Gegensätzliches zu verbinden.