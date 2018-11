Zuverlässig und widerstandsfähig, im Idealfall fehlertolerant – das sind die gewünschten Eigenschaften eines funktionierenden Systems und seiner zugehörigen Komponenten. Innerhalb des Systems Engineering bildet die Zuverlässigkeitstechnik eine wichtige Teildisziplin, die sich auf Instandhaltungsmaßnahmen und daraus hervorgehende Kosten bezieht.

Dabei gilt es, die Wahrscheinlichkeit eines Systemausfalls schon im Voraus zu definieren. Wann und wie oft ist mit Fehlern zu rechnen? Was muss in Bezug auf die Anlagenverfügbarkeit beachtet werden? Designentscheidungen, Datenerfassung, Funktionsanalysen, Prüfvorgänge, technische Dokumentation – all diese Faktoren müssen Unternehmen frühzeitig in den Fokus nehmen.