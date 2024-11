Die IDENTISCH-Funktion prüft, ob der Text in jeder Zelle von A2:A12 exakt (einschließlich Groß- und Kleinschreibung) mit dem Text in der Zelle E2 übereinstimmt.

IDENTISCH(A2:A12;E2) gibt ein Array (eine Liste von Ergebnissen) mit WAHR oder FALSCH zurück. Jedes Element des Arrays entspricht einer Zelle in A2:A12.

Wenn der Zellinhalt exakt dem Text in Zelle E2 entspricht (mit Beachtung der Groß-/Kleinschreibung), liefert die IDENTISCH-Funktion den Wert WAHR. Andernfalls gibt sie den Wert FALSCH zurück.

Die FILTER-Funktion nutzt das Array von WAHR/FALSCH-Werten, das von IDENTISCH zurückgegeben wird, als Filterkriterium:

Zeilen in A2:A12, bei denen IDENTISCH den Wert WAHR ergibt, werden in das Ergebnis der FILTER-Funktion aufgenommen. Zeilen mit dem Wert FALSCH werden durch die FILTER-Funktion ignoriert.

Die folgende Abbildung zeigt das Ergebnis, wenn die Liste nach der Farbe „ROT“ in der Großschreibung gesucht wird. Entsprechend steht in Zelle E2 das Suchkriterium ROT. Wird nach einem Kriterium gesucht, das nicht exakt so in der Liste A2:C12 steht, folgt die Ausgabe „kein Eintrag“.