Sie wollen nicht nur wissen, welche Werte in einem bestimmten Bereich bestimmte Bedingungen erfüllen, sondern auch, wo diese Werte sich befinden – also welche Zelladressen sie haben? Zum Beispiel: Sie wollen alle Zellen identifizieren, deren Werte größer als 1000 sind.

Das Wissen über die genauen Zelladressen ist wichtig, wenn Sie gezielt weiter mit diesen Zellen arbeiten oder sie in anderen Formeln verwenden möchten. In diesem Artikel zeigen wir Ihnen, wie Sie in Excel die Zelladressen von Werten über 1000 ermitteln und auflisten können. Und das funktioniert natürlich genauso mit allen anderen gesuchten Werten.