So planen und arbeiten Sie mit der PESTEL-Analyse

Organisation und Verankerung der PESTEL-Analyse im Unternehmen

Jedes Unternehmen muss wissen, was in seinem Umfeld passiert. Weiß es das nicht oder viel zu spät, kann das zu einer existenzbedrohenden Krise werden. Beispiel: Wer die seit 2016 geltenden und seit 2018 anzuwendenden Bestimmungen der EU-Datenschutzverordnung nicht wahrgenommen hat, nicht kennt und im Unternehmen nicht umgesetzt hat, wird über kurz oder lang von den Datenschutzbehörden ins Visier genommen und muss mit drakonischen Strafen rechnen.

Damit es nicht so weit kommt, müssen Aufgaben zur Umfeldanalyse in der Organisation an den dafür geeigneten Stellen verankert und die Verantwortung dafür zugewiesen werden. Notwendig ist, dass an der jeweiligen Stelle die Fachkenntnis für das jeweilige Thema vorliegt und die Stelleninhaberin oder der Stelleninhaber verantwortungsbewusst ist. Folgende Organisationsbereiche können mit der PESTEL-Analyse befasst sein.

Geschäftsleitung

In kleinen und vielen mittelständischen Unternehmen ist die PESTEL-Analyse Aufgabe der Geschäftsleitung und ihre Unternehmens- und Strategieplanung. Für alle gesetzlichen Vorgaben (Law) trägt sie in jedem Fall die Verantwortung; denn sie muss sicherstellen, dass alle gesetzlichen Bestimmungen eingehalten werden. Die Aufgaben zur PESTEL-Analyse können delegiert werden. Zum Beispiel an folgende Organisationseinheiten und Fachbereiche – und ihre jeweilige Leitung.

Produktmanagement

Das Produktmanagement übernimmt alle Analysen, die sich auf die Produkte beziehen, für das es verantwortlich ist. Dazu gehören insbesondere politische, wirtschaftliche gesellschaftliche und ökologische Umfelder und deren Entwicklung. Hier stimmt sich das Produktmanagement mit dem Marketing (zum Beispiel in Bezug auf Marktstudien) und mit dem Vertrieb (zum Beispiel in Bezug auf Absatzmärkte und Wettbewerb) ab. Technologische Umfelder werden mit der Fachabteilung Produktentwicklung und gesetzliche Anforderungen mit Juristen abgestimmt.

Werkleitung und Betriebsleitung

Für die internen Prozesse ist die Werkleitung oder Betriebsleitung verantwortlich. Dazu gehören beispielsweise Bestimmungen zum Arbeits-, Gesundheits- und Brandschutz, zur Gebäudetechnik, zum Qualitätsmanagement, zu Prozess- und Produktionstechnologie, zu Transport und Logistik oder zur Beschaffung von Betriebsstoffen, Energie und zu Entsorgung und Abfallwirtschaft.

Fachabteilungen

Mit speziellen Fragestellungen zu einzelnen Umfeldkategorien können Fachabteilungen betraut werden. Entwicklungen beim Personalmanagement verfolgt die Personalabteilung, Digitalisierung die IT-Abteilung, um den Datenschutz kümmern sich Datenschutzbeauftragte, rechtliche Fragen werden von Juristen oder externen Rechtsanwälten behandelt, steuerliche Themen von der Abteilung Finanzen und Rechnungswesen oder von externen Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern.

PESTEL-Arbeitskreis

Unternehmen können auch einen Arbeitskreis einrichten, in dem sich Vertreterinnen und Vertreter der genannten Fachbereiche regelmäßig treffen und austauschen. Denn viele Aspekte der einzelnen Umfelder sind voneinander abhängig oder beeinflussen sich gegenseitig. Gesellschaftliche Entwicklungen werden in der Politik aufgegriffen und dort in Gesetze übertragen. Aus diesen leitet sich wiederum ab, wie hoch beispielsweise Steuersätze oder verfügbare Einkommen sind.