11 Schritte zum verbesserten Qualitätsmanagement

Schritt 6

Erstellen Sie die Dokumente für alle Qualitätsanforderungen und legen Sie diese strukturiert ab.

In Ihrer Prozesslandschaft haben Sie die Kernprozesse erfasst. Nun müssen für jeden Prozess Verfahrensanweisungen erstellt werden, zum Beispiel aus den Bereichen: Marketing, Produktion, Vertrieb, Einkauf, Lagerhaltung, Personal, Controlling oder Rechnungswesen. Arbeitsanweisungen und Arbeitshilfen erleichtern den Beteiligten eine qualitätsgerechte Bearbeitung der Aufgaben in ihren jeweiligen Prozessen.

Überprüfen Sie, ob Ihr Dokumentenmanagement qualitätsgerecht ist. Und sichern Sie, dass nur die gültigen und freigegebenen Unterlagen verwendet werden. Die Datei- und Dokumenten-Ablage ist keine Privatangelegenheit der Mitarbeiter. Erstellen Sie eine Ablagesystematik für die Bereiche, in denen die IT-Anwendungen oder andere Verfahren die Systematik nicht schon vorgeben. Zu der Ablagesystematik gehört zum einen die Ordnerstruktur im Datei-Manager, zum anderen der Name einer Datei, mit dem sie gespeichert wird. Passen Sie Ihre Ablagesystematik Ihrer Aktenordnung möglichst an. Und dokumentieren Sie Ihr Vorgehen zur Sicherung der Daten.

Erfassen Sie die ausgesonderten Qualitätsdokumente in einem Archiv. Prüfen Sie: Entspricht es den gesetzlichen Normen (zum Beispiel den Aufbewahrungsfristen) und Ihrem QM-System?

Völlig ausreichend ist, wenn Sie die tatsächlichen Prozesse, Verfahren und Tätigkeiten in den Qualitätsdokumenten abbilden. Damit sichern Sie die Wiederholbarkeit des IST. Wenn Sie jeden Prozess durchdenken, um ihn zu beschreiben oder in einem Ablaufdiagramm abzubilden, können Verbesserungen sofort durchgeführt werden. Achten Sie darauf, dass Sie sich an dieser Stelle nicht verzetteln.