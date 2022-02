So funktioniert Design Review Based on Failure Mode (DRBFM)

Wichtig

Auf die Details kommt es an

In diesem Schritt des DRBFM-Meetings kommt es vor allem darauf an, dass das Team in die Details geht und sich alle relevanten Zahlen, Daten und Fakten anschaut und diese diskutiert. Das folgende Beispiel „Änderung an einer Druckkammer“ soll dies illustrieren:

Durch die Verringerung der Wandstärke der Druckkammer auf 0,75 mm besteht die Gefahr, dass beim Fertigungsschritt Gießen aufgrund der Fertigungsschwankungen unzulässige Wandverdünnungen oder Löcher entstehen, sodass das Bauteil nicht mehr wie spezifiziert bei 1,2bar Innendruck absolut luftdicht ist. …

Warum kann dies passieren? Weil zur Aufrechterhaltung des Innendrucks eine Mindestwandstärke von 0,5 mm notwendig ist, aber maximale Fertigungsschwankungen von 0,3 mm bei 2 % der bisher gefertigten Teile gemessen werden. Dies führt nach der Änderung zu einer Unterschreitung um 0,05 mm.

Warum treten Fertigungsschwankungen von 0,3 mm auf? Weil ...

Diese Form der Root-Cause-Analyse kann zum Ergebnis führen, dass das eigentliche Problem ein um 15 % zu geringer Arbeitsdruck der Gießvorrichtung ist. Wobei der Arbeitsdruck nachweislich ohne relevante Folgen 25 % höher sein könnte. Dieser höhere Druck würde anhand einer plausiblen Auslegungsvorschrift zu einer Verringerung der maximalen Schwankung auf 0,1 mm führen. Dieses Ergebnis wird entsprechend in den Maßnahmenplan übernommen.

