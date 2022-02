Worum geht es bei Design Revue Based on Failure Mode (DRBFM)?

DRBFM als Baustein der vorbeugenden Qualitätssicherung

Mit DRBFM sollen Fehler vermieden werden. Deshalb trägt diese Methode zur vorbeugenden Qualitätssicherung bei. Entwickelt wurde DRBFM bei Toyota. Dort wird Vorbeugung als zentrales Element der Qualitätskultur als Mizenboushi bezeichnet. Das vorbeugende Qualitätsmanagement basiert auf dem sogenannten GD3-Konzept:

Good Design:

die robuste und zuverlässige Gestaltung von Produkten und Prozessen. Was hat sich bewährt? Was soll geändert werden? Was haben sich die Entwickler dabei gedacht?

Good Discussion:

mögliche Probleme, Fehler oder Mängel offen diskutieren, um gute Lösungen zur Fehlervermeidung zu finden. Welche Fehler könnten entstehen? Wo sehen wir Risiken? Was müssen wir bei den Änderungen beachten?

Good Dissection/ Good Design Review:

genaues Betrachten, Testen und Analysieren der Produkte und Prozesse nach der Änderung. Wurden die vermuteten Fehler vermieden? Welche Fehler sind trotzdem aufgetaucht? Was müssen wir noch verbessern?

Mit der DRBFM-Methode sollen alle drei Komponenten von GD3 unterstützt und umgesetzt werden. Der Diskussionsprozess wird damit strukturiert und es ergeben sich konkrete Maßnahmen.