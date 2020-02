Angemessen und sensibel texten

Kommunizieren bei förmlichem Verhältnis

Bei einem eher förmlichen Verhältnis können die vier Ebenen der Kommunikation so angesprochen werden:

Liebe Frau Müller,

in unserem Projektteam besprechen wir am Freitag, 21.02.2020, 14.00 Uhr, die Spezifikation unserer neuen Produktreihe. Dabei solle es vor allem um die Einbindung Ihrer Abteilung gehen (Sachebene; Warum-Frage). Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie persönlich dabei sind (Selbstkundgabe). Die Tagesordnung und alle wichtigen Informationen finden Sie im Anhang (Sachebene; W-Fragen). Sie können am besten beurteilen, in welcher Form das Know-how Ihres Teams in die neue Produktreihe einfließen kann; deshalb sind wir auf Ihre Einschätzung und Meinung angewiesen (Beziehung). Bitte sagen Sie mir doch bis Donnerstag Bescheid, ob Sie dabei sein können (Appell). Ich würde mich sehr freuen. …