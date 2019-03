Arbeiten und Kommunizieren im Team

Was zu Beginn der Teambildung wichtig ist

Erwartungen an die Teamarbeit klären

Zu Beginn geht es darum, dass die Erwartungen an die Teamarbeit klar formuliert sind. Führungskräfte, Manager und Mitarbeiter sowie gegebenenfalls die Mitarbeitervertretung stellen gemeinsam klar: Warum wird Teamarbeit eingeführt? In welchen Unternehmensbereichen? Für welche Aufgaben? Sollen die Teams temporär oder dauerhaft eingerichtet werden? Am Ende dieses Prozesses sollte eine Übereinkunft zwischen allen Beteiligten stehen: Ja, wir wollen Teamarbeit!

Anforderungsprofil oder Qualifikationsprofil erstellen

Besonders wichtig ist, dass die Mitarbeiter auf die neue Form der Arbeitsorganisation vorbereitet werden. Das betrifft alle Mitglieder eines Teams, ganz besonders aber die Teamleiter oder Teamsprecher. Hilfreich ist es, ein Anforderungsprofil oder Qualifikationsprofil zu erstellen, das sichtbar macht, ob die notwendigen Kompetenzen vorhanden sind und wo noch Defizite bestehen. Gerade bei Teamarbeit spielt nicht nur das Fachwissen eine wichtige Rolle. Daneben sind zahlreiche methodische und soziale Kompetenzen gefragt. Diese müssen bei den Schlüsselpersonen eines Teams vorhanden sein oder schrittweise entwickelt werden.