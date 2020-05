Aufbau und Organisationsstruktur des Profit-Centers

Dabei muss es nicht immer der externe Kunde oder Endkunde sein, der am Ende des Prozesses steht. Auch unternehmensinterne Bereiche können Kunden eines Profit-Centers sein. Beispiel: Die Motorenfertigung eines Automobilherstellers ist als Profit-Center organisiert. Das Produkt „Motor“ wird an den Kunden „Endmontage“ geliefert, der zum selben Unternehmen gehört. In diesem Fall sind die Funktionen und Teilprozesse Produktion, Logistik und Qualitätsmanagement in einem Profit-Center zusammengefasst, wie in Abbildung 3 dargestellt.