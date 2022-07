Bedeutung der Projektkommunikation

Überlegen Sie:

Welche Arten von Kommunikation haben Sie in Ihrem bisherigen Berufsleben überzeugt?

Erinnern Sie sich auch an Beispiele von Kommunikation und Information in Ihrem Unternehmen, die Ihnen überhaupt nicht gefallen haben?

Welche Lehren können Sie aus diesen Erfahrungen ziehen?

Welche Formen der Kommunikation halten Sie für Ihre Projekte für besonders wirkungsvoll?

Denken Sie beispielsweise an Berichte, an Meetings, an persönliche Gespräche, an Informationsbroschüren etc.

Für die Projektkommunikation gibt es eine Fülle von Werkzeugen, die Sie nutzen können. Welche am besten geeignet sind, ergibt sich unter anderem aus dem Zweck, den Rahmenbedingungen, den Aufgaben und den Zielen in Ihrem Projekt.