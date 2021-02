Beispiele für die Visualisierung und Arbeit mit dem Produktlebenszyklus

Wachstum prognostizieren

Mögliche Fragen sind: Wird der Markt, in dem der Absatz in den letzten Jahren stark angestiegen ist, weiterhin so stark wachsen? Wann wird die Reifephase oder Marktsättigung eintreten?

Märkte, die sich dynamisch entwickeln, und Produktkategorien mit einem starken Wachstum, sind für Anbieter attraktiv; sie ziehen neue Wettbewerber an. Gleichwohl müssen alle auch in diesen Märkten damit rechnen, dass sich das Wachstum abschwächt und der Markt in die Reife- und Sättigungsphase kommt. Dann kann ein Verdrängungs- und Preiswettbewerb neue Strategien der Marktbearbeitung notwendig machen. Oder das Unternehmen muss sich rechtzeitig neue Wachstumsmärkte, neue Anwendungen oder neue Zielgruppen erschließen – etwa durch regionale Erweiterungen oder Produktdifferenzierungen.

Das folgende Beispiel für Smartphones zeigt, wie dieser Markt nach einer längeren Start- und Einführungsphase (2006 bis 2009) stark gewachsen ist. Seit 2014 hat sich dieses Wachstum allerdings abgeschwächt, sodass nun von einer Reifephase gesprochen werden kann. Möglicherweise liegt die Marktsättigung bei 2,5 bis 3 Milliarden Smartphones als Absatz weltweit und pro Jahr.