Beurteilungsgespräch führen und vorbereiten als Führungskraft

6. Beurteilungsgespräch mit dem Mitarbeiter führen

Nehmen Sie sich für das Gespräch selbst ausreichend Zeit und sorgen Sie für eine entspannte Atmosphäre. Beachten Sie, dass das Ergebnis des Gesprächs für alle Beteiligten weitreichende Konsequenzen haben kann. Dementsprechend kann es sein, dass die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter aufgeregt ist.

Aber: Das Beurteilungsgespräch ist kein dramatischer Höhepunkt, sondern ein logischer Abschluss eines Beurteilungsprozesses. Es zeigt auch, wie gut der Prozess des regelmäßigen und direkten Lobens und Kritisierens (Schritt 2) im Unternehmen funktioniert. Dennoch: Das Gespräch sollte geprägt sein von Ehrlichkeit, Offenheit und der Courage, die eigene Meinung zu sagen und zu vertreten.

Ziele des Gesprächs sind:

dem Mitarbeiter eine Rückmeldung über seine Leistungen, die Arbeitsergebnisse und sein Verhalten zu geben, damit er sich selbst orientieren kann;

Stärken und Schwächen des Mitarbeiters zu identifizieren;

sich über die Beurteilung zu verständigen und zu klären, ob Mitarbeiter und Vorgesetzte die Leistungen gleich einschätzen und wo und warum es unterschiedliche Meinungen gibt;

nächste Schritte zu besprechen und zu vereinbaren, um gegebenenfalls die Leistungen des Mitarbeiters zu verbessern oder Maßnahmen zur Personalentwicklung und Karriereförderung zu besprechen.

Was wenig bringt: Im Gespräch Vergleiche anstellen mit anderen Beschäftigten, die besser oder schlechter sind. Stattdessen sollten Sie auf folgende Aspekte besonders achten:

Interesse und Respekt bezeugen

aufmerksam zuhören und beobachten

Körpersprache einbeziehen

Anerkennung aussprechen

den Mitarbeiter mit Namen ansprechen

Ich-Formulierungen wählen (Mein Eindruck ist, …; ich sehe das so, dass …)

mit Fragen führen

Gefühle und Bedürfnisse, Wünsche und Anliegen des Mitarbeiters respektieren

eigene Erwartungen, Wünsche und Anforderungen formulieren

Mitarbeiter aus der Reserve locken

Ängste und Befürchtungen nehmen

Vertrauen signalisieren

Das Beurteilungsgespräch ermöglicht, wichtige Dinge des Arbeitslebens zu besprechen. Nutzen Sie diese Gelegenheit in positivem Sinn. Besprechen Sie dazu mit der Mitarbeiterin oder dem Mitarbeiter, welche Maßnahmen in der nächsten Zukunft umgesetzt werden sollen. Wer soll was tun, damit sich die betreffende Person weiterentwickeln kann?

Halten Sie dann die Anforderungen, Erwartungen, Ziele und Standards fest, die für die Zukunft gelten sollen (Wiedereinstieg bei Schritt 1).