Bewerbungsunterlagen sichten und beurteilen

Wie Stellenbewerbungen im Unternehmen eingehen

Wenn sich Bewerberinnen oder Bewerber mit ihrem Interesse an einer Stellenausschreibung beim Unternehmen melden, ist der erste Kontakt hergestellt. Damit zeigt die Kandidaten ihr Interesse an der Stelle. Sie sendet mit den Bewerbungsunterlagen Informationen zu ihrer Person und zu den Kompetenzen und Erfahrungen. Die Bewerbungsunterlagen sind fast immer in schriftlicher Form abgefasst. Sie können dazu in folgender Weise im Unternehmen eingehen:

per Briefpost mit einer Bewerbungsmappe auf Papier als Anlage

per E-Mail mit den Bewerbungsinformationen im Anhang, meist als PDF-Datei

per Web-Formular, wenn Ihr Unternehmen eine solche Bewerbung ermöglicht oder sogar vorschreibt; ergänzende Informationen können dabei oft online hochgeladen werden

Mit den Bewerbungsunterlagen und den damit vermittelten Informationen können sich das Unternehmen und die Verantwortlichen, die über die Auswahl mitentscheiden, ein erstes Bild von der Bewerberin oder dem Bewerber machen.