CRM-System planen und einführen

Es lassen sich drei Ebenen eines CRM-Systems unterscheiden (siehe Abbildung 1, rote Kasten, rechts):

Interaktives, kommunikatives und kollaboratives CRM

Hier sind alle CRM-Funktionen enthalten, die im direkten Kontakt zum bestehenden oder potenziellen Kunden benötigt werden. Außerdem werden im Customer Interaction Center oder in einem Call-Center alle Daten und Informationen gesammelt, die zur Beschreibung der Kundenbeziehung wichtig sind. Dazu wird jeder einzelne Kundenkontaktpunkt (Customer Touch Point) genutzt.

Operatives CRM

Hier werden im sogenannten Front-End oder Front-Office alle relevanten Kundendaten gespeichert, gepflegt und ausgewertet. Funktionen sind beispielsweise: Kontaktmanagement, Terminmanagement, Kontakthistorie, Beschwerdemanagement.

Diese können genutzt werden für Vertriebs- und Marketing-Kampagnen, für das Lead-Management, die Erstellung von Angeboten und für kundenspezifische Informationen.

Entscheidend ist, dass alle Mitarbeitenden auf dieselben Daten und Informationen zugreifen können (und dürfen), die den Kunden und die Kundenbeziehung beschreiben. Dafür muss das CRM-System eine geeignete Benutzerschnittstelle haben (Anwendungsebene des CRM-Systems).

Analytisches CRM

Hier werden Auswertungen durchgeführt, mit denen sich kundenindividuelle oder kundenübergreifende Kennzahlen ermitteln lassen (zum Beispiel Summe der Umsätze in schwebenden Angeboten, Verkauf eines Produkts in einer bestimmten Altersgruppe). Die Kennzahlen sind Grundlage für spezielle und kundenindividuelle Aktionen im Bereich Marketing oder Vertrieb (zum Beispiel E-Mail-Kampagne, Verkaufspromotion) und für deren Bewertung. Die Ergebnisse können in Reports zusammengefasst werden.

Außerdem werden dazu weitere Daten aus anderen Systemen herangezogen (Kundendaten, Produktdaten, Logistik, Materialwirtschaft, Buchhaltung etc.). Dafür braucht das CRM-System geeignete Schnittstellen.