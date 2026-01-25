Datums- und Zahlenformate robust korrigieren

Der passende Prompt (Beispiel)

Entscheidend ist, nicht nach einer einzelnen Funktion, sondern nach einer robusten Konvertierungslogik zu fragen. Ein sinnvoller Prompt wäre:

„Ich habe Datums- und Zahlenwerte in Excel, die teilweise als Text vorliegen oder unterschiedliche Formate haben.

Bitte entwickle eine saubere, robuste Logik zur Vereinheitlichung dieser Werte, sodass sie technisch korrekt verarbeitet und zuverlässig ausgewertet werden können.“

Dieser Prompt lenkt ChatGPT auf die Prüfung und Korrektur von Datentypen und auf Stabilität. Es geht nicht um Darstellung oder einmalige Korrektur.