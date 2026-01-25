Datums- und Zahlenformate robust korrigieren
Das Problem: Für Datum und Zahlen gibt es unterschiedlichste Formate
Datums- und Zahlenfelder wirken oft harmlos – sind aber eine der häufigsten Ursachen für fehlerhafte Auswertungen. Typische Symptome aus der Praxis:
- Datumsangaben werden als Text interpretiert.
- Internationale Formate (TT.MM.JJJJ, MM/DD/YYYY) vermischen sich.
- Dezimal- und Tausendertrennzeichen sind inkonsistent.
- Zahlen lassen sich nicht summieren oder vergleichen.
- Filter und Zeitlogiken greifen nicht korrekt.
Besonders kritisch: Diese Probleme bleiben häufig unbemerkt, weil die Werte „richtig aussehen“, technisch aber falsch typisiert sind. Die Folgen sind:
- Pivot-Tabellen liefern falsche Ergebnisse.
- Zeitvergleiche funktionieren nicht.
- Berechnungen schlagen fehl oder wirken inkonsistent.
Hier geht es nicht um Kosmetik, sondern um strukturelle Datenqualität.
Der passende Prompt (Beispiel)
Entscheidend ist, nicht nach einer einzelnen Funktion, sondern nach einer robusten Konvertierungslogik zu fragen. Ein sinnvoller Prompt wäre:
„Ich habe Datums- und Zahlenwerte in Excel, die teilweise als Text vorliegen oder unterschiedliche Formate haben.
Bitte entwickle eine saubere, robuste Logik zur Vereinheitlichung dieser Werte, sodass sie technisch korrekt verarbeitet und zuverlässig ausgewertet werden können.“
Dieser Prompt lenkt ChatGPT auf die Prüfung und Korrektur von Datentypen und auf Stabilität. Es geht nicht um Darstellung oder einmalige Korrektur.
Wie übergibt man die Daten an ChatGPT?
Für diesen Praxisfall genügt es, typische Problemfälle zu beschreiben oder zu zeigen:
- Beispielwerte mit unterschiedlichen Formaten
- Hinweise auf Herkunft der Daten: CSV-Datei, ERP-Export, Web, manuelle Eingabe
- Information, welches Zielformat erwartet wird
Beispiele:
- 01.02.2024
- 2/1/2024
- 2024-02-01
- 1.234,56
- 1,234.56
Wichtig ist nicht die komplette Tabelle, sondern das Formatproblem.
Was ChatGPT daraufhin leistet
ChatGPT betrachtet Datums- und Zahlenprobleme nicht isoliert, sondern als Typisierungsfrage. Ergebnisse sind entsprechend:
eine klare Abfolge von Konvertierungsschritten:
- Trennzeichen vereinheitlichen
- Text in echte Zahlen umwandeln
- Datumslogik eindeutig definieren
- Fehlerfälle abfangen
Vorschläge für verschiedene Lösungswege:
- Excel-Formeln für transparente Sofortlösungen
- Power Query für robuste, wiederholbare Importe
eine Einordnung:
- wann eine Formel ausreicht
- wann Power Query zwingend sinnvoll ist
- welche Risiken bei impliziten Konvertierungen bestehen
ChatGPT bietet keine formale Lösung ohne Verständnis der Datenherkunft und setzt auch nicht einfach überall auf die Excel-Funktion WERT(). Der Fokus liegt vielmehr auf verlässlicher Datentyp-Korrektur.
Worauf man beim Prompt achten sollte
Gerade bei Datums- und Zahlenformaten ist Präzision entscheidend. Wichtige Klarstellungen im Prompt sind:
- Herkunft der Daten (System, Land, Exportformat)
- gewünschtes Zielformat
- ob fehlerhafte Werte toleriert oder abgefangen werden sollen
- ob die Lösung regelmäßig wiederverwendet wird
Hilfreiche Ergänzungen sind beispielsweise:
„Die Daten kommen aus CSV-Dateien.“
„Datumswerte sollen als echte Excel-Datumswerte vorliegen.“
„Fehlerhafte Werte sollen identifizierbar bleiben.“
So verhindert man ungewollte Fehlinterpretationen.
Wie man das Ergebnis sinnvoll nutzt
Eine saubere Typisierung ist die Grundlage jeder verlässlichen Datenanalyse:
- Pivot-Tabellen aggregieren korrekt
- Zeitintelligenz funktioniert zuverlässig
- Berechnungen werden stabil
- Filter und Vergleiche greifen erwartungsgemäß
In der Praxis wird ChatGPT hier genutzt als:
- Hilfe bei der Analyse von Importproblemen
- Ideengeber für robuste Konvertierungslogiken
- Entscheidungshilfe zwischen Formel- und Query-Ansätzen
Bewährte Prompts für die Praxis
Typisierungslogik entwickeln
„Bitte entwickle eine robuste Logik zur Umwandlung von Text-Datumswerten in echte Datumswerte.“
Internationale Formate
„Wie gehe ich mit gemischten Datums- und Zahlenformaten aus verschiedenen Ländern um?“
Lösungswege vergleichen
„Wann ist eine Formel ausreichend und wann sollte ich Power Query verwenden?“
Fehlerfälle identifizieren
„Welche typischen Fehlerquellen gibt es bei Datums- und Zahlenkonvertierungen?“
Didaktischer Prompt
„Bitte erkläre mir die Datentyp-Problematik so, dass ich sie einem Kollegen verständlich erklären kann.“
Einordnung und Fazit
Fehlerhafte Datums- und Zahlenformate sind eine der häufigsten Ursachen für falsche Ergebnisse in Excel – und zugleich eine der am meisten unterschätzten. ChatGPT hilft dabei:
- Typisierungsprobleme früh zu erkennen
- Lösungen systematisch zu denken
- nachhaltige Bereinigungslogiken aufzubauen
Erst korrekt typisierte Daten sind wirklich auswertbar. Mit ChatGPT wird aus mühsamer Fehlersuche ein strukturierter, nachvollziehbarer Bereinigungsprozess.